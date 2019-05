Mourinho: “Rispetto i club che mi stanno cercando, vedremo chi sceglierò”

José Mourinho torna a parlare. In un’intervista rilasciata ai microfoni di beIN Sports, il tecnico portoghese – accostato anche alla Roma nelle ultime settimane – si è soffermato sul suo futuro, senza però svelare la squadra che guiderà a partire dalla prossima stagione: “Ho molto rispetto per i club e per ogni club che mostra interesse nei miei confronti e cerca di contattarmi credendo che io possa essere la persona giusta per loro. Questo mi rende davvero molto orgoglioso e rispettoso. Alla fine ne sceglierò uno, ma non sono il tipo di persona che ne parlerà perché ho rispetto per tutti. Aspettiamo e vediamo”.