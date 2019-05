Monchi: “Non rispondo a Pallotta. Meglio andare avanti”

Dopo le critiche del presidente Pallotta e l’iniziale reazione social, è arrivata la risposta di Monchi alle sue accuse. “Non voglio rispondere a Jim. E’ meglio per tutti andare avanti”. Queste sono state le poche e concise parole rilasciate dal diesse al portale romapress.net in seguito alla lettera del presidente, che in uno dei punti salienti recitava così: “Monchi mi ha chiesto il 100% del controllo e della fiducia in quanto nostro direttore sportivo. Ripenso ogni giorno alla sessione di mercato della scorsa estate e forse non avrei dovuto lasciargli tutta questa autonomia. Semplicemente la squadra non si adattava bene al gioco di Di Francesco“.