Monchi compie 50 anni e la moglie ricorda il loro viaggio a Venezia sui social – FOTO

Monchi si augurava di festeggiare i suoi 50 anni con un risultato diverso rispetto al 3-0 maturato al Santiago Bernabeu ieri sera. Oggi è di nuovo a lavoro a Trigoria, ma la moglie Anita su Instagram ricorda e pubblica una loro foto a Venezia, più precisamente a Piazza San Marco, con tanto di dedica al direttore sportivo giallorosso. “Buon compleanno. Per un viaggio incredibilmente meraviglioso e per molto altro” scrive sui social sperando con questo messaggio di dare un po’ di serenità al diesse spagnolo in un momento molto delicato della stagione visti i risultati non positivi della sua Roma.