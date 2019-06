Milan verso il patteggiamento con l’Uefa: la Roma può evitare i preliminari di Europa League

La Roma può davvero evitare i preliminari di Europa League. Come? Grazie alla decisione del Milan sempre più concreta di evitare il ricorso al Tas e patteggiare con l’Uefa l’esclusione dalla coppa di quest’anno per ottenere un piano di rientro più morbido e per poter progettare il futuro con più serenità con il nuovo amministratore delegato Gazidis . In questo caso sarebbe il Torino (escluso dalla griglia del campionato) a fare i preliminari a fine luglio, che a Trigoria eviterebbero volentieri vista la tournée in America già programmata da mesi.

Nell’ultima sentenza l’Uefa aveva inflitto al Milan una multa di 12 milioni di euro, il limite di 21 giocatori impiegabili nelle coppe e imposto il pareggio di bilancio entro il 2021 per evitare l’esclusione dalle competizioni europee. Nel bilancio 2018 il Milan aveva fatto registrare un passivo di 126 milioni di euro, mentre per il prossimo si prevede un passivo vicino ai 100 milioni. Per questo il club di Elliott sembra intenzionato a patteggiare l’esclusione dalle competizioni europee per una stagione evitando l’accumulo di altre possibili sanzioni.