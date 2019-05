Milan, Giampaolo il preferito di Maldini per la panchina

Dopo essersi sfidate in campo per un posto in Europa, Roma e Milan si ritrovano l’una contro l’altra sul mercato. Il nome in ballo è quello dell’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, profilo che interessa a entrambe da quando Gasperini si è tolto dalla piazza firmando il rinnovo con l’Atalanta. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i giallorossi lo seguono con attenzione, così come Paolo Maldini, che presto riceverà più poteri sul mercato da Gazidis. Per la bandiera rossonera, Marco Giampaolo sarebbe il profilo ideale a cui affidare il nuovo Milan.