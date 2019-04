Cairo blinda Petrachi al Torino: “Stupito che si parli di lui in ottica Roma”

E’ direttamente il Presidente granata Urbano Cairo a parlare del futuro del suo diesse a margine della presentazione della nuova edizione del Giro di Italia. “Sul futuro di Petrachi non devo rassicurare nessuno. Ha un contratto di un anno con noi e sono stupito che i giornali continuino a fare riferimento alla Roma, anche perché lui non me ne ha mai parlato“. Il numero uno del Toro quindi ha ancora confermato la vicinanza di Petrachi alla sua realtà, scongiurando al momento un suo passaggio nella Capitale. L’attuale diesse granata rimane, insieme a Campos, in cima alla lista delle preferenze per il futuro ruolo di direttore sportivo giallorosso.