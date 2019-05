Mercato, l’agente di Mihajlovic apre alla Roma: “Vedremo, loro stanno cercando un allenatore”

L’ultimo nome accostato alla Roma per il dopo Ranieri è quello di Sinisa Mihajlovic. Nome accostato prima alla Lazio e ora alla panchina giallorosa. Del suo futuro ne parla l’agente, Federico Pastorello, a cittaceleste.it, queste le sue parole: “Sinisa in biancoceleste? Direi proprio che non è una pista da seguire, la Lazio non sta cercando un allenatore”. Nessun contatto, dunque, con la società di Lotito. Il procuratore poi aggiunge: “Zero contatti con la Lazio. La Roma? Vedremo, lì stanno cercando un allenatore…”.