Mercato, la Roma su Maidana. Il brasiliano: “Voglio giocare la Libertadores con l’Atletico Mineiro”

La Roma resta alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Monchi potrebbe portare a Di Francesco un centrocampista e un difensore, magari un giovane di belle speranze da far crescere sotto l’egida di Fazio e Manolas. In questo senso uno dei nomi più interessanti porta a Iago Maidana, gigante di 195 cm in forza all’Atletico Mineiro. Il brasiliano classe ’96 a dicembre terminerà il prestito dal San Paolo, ma per lui è già pronto il riscatto con tanto di contratto soltanto da firmare. Come riporta globoesporte.com, inoltre, il ragazzo ha passaporto italiano e questo è senza dubbio un punto a suo favore. I giallorossi lo seguono, ma Maidana pensa solo all’Atletico Mineiro: “Credo che resterò, anche per il bene della mia carriera. Voglio giocare la Copa Libertadores. Ho ancora molto da imparare, mi trovo in un anno di adattamento e prenderò tutto quello di cui c’è bisogno per la mia carriera – le parole del difensore -. Voglio concentrarmi sulla Libertadores, ci puntiamo molto”.