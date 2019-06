Mercato, dalla Spagna: alla Roma piace Cillessen. Anche il Valencia sul portiere

Porte girevoli in casa Roma. Olsen è stato scansato da Mirante nel finale di campionato e i giallorossi sono a caccia di un altro estremo difensore per la prossima stagione. Come riporta El Mondo Deportivo, i capitolini avrebbero messo nel mirino Jasper Cillessen, secondo del Barcellona. Sul suo contratto con i blaugrana pende una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma il club catalano potrebbe accontentarsi di molto meno. C’è però da superare la concorrenza del Valencia.