Massara risolve il contratto con la Roma. Pallotta: “Gli auguro il meglio”

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ora è ufficiale: Massara ha risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la Roma. Lo rende noto il club in un comunicato che incorpora anche le parole del presidente Pallotta. “Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club”, ha dichiarato il presidente giallorosso. “Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro”.

“Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano”, il saluto del dirigente.