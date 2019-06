Manolas: “Ringrazio Chiellini, ma non so se sarò suo compagno il prossimo anno”

E’ un Kostas Manolas concentrato quello che si è presentato oggi in conferenza stampa per presentare il match che la sua Grecia affronterà domani contro l’Italia. Il difensore della Roma non si è espresso soltanto sulle nazionali, ma ha fatto riferimento anche al suo futuro e al compagno giallorosso Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

L’Italia?

“Conosco la struttura dell’avversario, ma dobbiamo vedere la nostra squadra, tutto dipende da noi“.

L’ambiente?

“I tifosi sono entusiasti, abbiamo cominciato bene, è la verità. Li vogliamo con noi, sono sicuro che ci saranno, giochiamo per la Grecia“.

Zaniolo?

“È un giocatore giovane, ha iniziato quest’anno nel campionato. È tecnico e veloce, sono pronto per la sfida contro di lui e vedremo il risultato finale“.

Giocare con Chiellini l’anno prossimo?

“Per iniziare non so se sarò suo compagno. Lo ringrazio per le sue parole, è vero che conosco l’avversario, lui è uno dei migliori del mondo. Saremo pronti per la partita di domani per fare il meglio e il risultato finale“.