Mancini: “Zaniolo può diventare un grandissimo centrocampista”

Roberto Mancini torna a parlare di Nicolò Zaniolo. Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Nazionale italiana si è soffermato anche sul giovane centrocampista della Roma convocato in azzurro prima dell’esordio in Serie A: “Zaniolo sta facendo ottime prestazioni, nonostante sia giovanissimo. Ha fisicità e qualità tecniche, può diventare un grandissimo centrocampista. Lo avevo visto giocare all’Europeo (Under 19, ndr) e mi ha colpito, anche perché è un giocatore mancino e non se ne vedono molti. Mi è piaciuto molto, l’ho chiamato per conoscerlo meglio e ora sta facendo bene anche con la Roma“.