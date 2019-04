Mancini: “Riccardi ha grande talento. Volevo rivedere Zaniolo”

In vista del doppio stage a Coverciano per la Nazionale, Roberto Mancini ha parlato in conferenza proprio dal ritiro azzurro, tornando sui tanti giovani presenti e anche sui due romanisti inclusi nelle convocazioni: Zaniolo e Riccardi. “Alessio ha grande tecnica”, ha affermato Mancini, concentrandosi poi sulla grande duttilità offensiva del ragazzo, “E’ ancora molto giovane e dobbiamo capire di preciso quale ruolo è più adatto a lui“. Come sempre l’ex allenatore di Inter e City ha riservato parole al miele anche per Nicolò Zaniolo: “Ho preferito convocare lui e non Kean perché aveva saltato prima altre chiamate. Avevo bisogno di rivederlo“.