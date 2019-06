Losi sull’addio di Totti: “E’ successo anche con me, la Roma non ha a cuore le sue bandiere”

Giacomo Losi, ex bandiera della Roma, parla dell’addio imminente di Totti dalla carica di dirigente. Queste le sue parole a Centro Suono Sport: “Ci risiamo. La storia si ripete. La Roma non riesce ad avere a cuore le sue bandiere e non capisco il motivo. È successo anche a me. Totti deve far parte di questa società, ma potendo contare qualcosa. Altrimenti, è inutile. Chi più di lui conosce la Roma? Chi meglio di lui può dare indicazioni? Evidentemente dà fastidio a qualcuno. Sono molto amareggiato”.