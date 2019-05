Tempo di nazionali per i giocatori della Roma, sia rappresentative maggiori sia minori. Justin Kluivert è stato infatti inserito nella lista dell’Olanda Under 21 per i prossimi impegni sul campo. L’esterno giallorosso, che è riuscito a ritrovare continuità e ritmo con Ranieri in panchina, sarà quindi disponibile per la sfida che i giovani olandesi giocheranno in amichevole contro i pari età del Messico.