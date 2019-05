L’Inghilterra celebra Totti: l’ex Capitano è tra i migliori calciatori degli ultimi 25 anni

Anche dall’Inghilterra hanno pochi dubbi a riguardo. Francesco Totti è uno dei 101 migliori calciatori degli ultimi 25 anni. A stilare la speciale classifica è stata la prestigiosa rivista britannica Four Four Two, che ha inserito la leggenda romanista al numero 32, davanti dei mostri sacri come Gerard, Puyol e Ballack. Inoltre sono tanti gli ex romanisti presenti, come ad esempio Batistuta, Cafu e Salah. Solo l’argentino viene posizionato davanti Totti, al diciassettesimo posto, mentre il brasiliano e l’egiziano occupano rispettivamente la quarantanovesima e la centesima posizione.