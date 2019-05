Lille, il presidente Lopez: “Campos resterà con noi”

Il direttore sportivo Luis Campos sembra destinato a continuare la propria avventura con il Lille. A confermarlo è stato lo stesso presidente del club francese, Gerard Lopez che, durante un’intervista al quotidiano Le Parisien ha parlato così del ds, accostato più volte anche ai giallorossi: “Luis ha ricevuto grandi offerte da club come la Roma, il Chelesea, il Real Madrid e il Milan. Per me, è il miglior direttore sportivo al mondo. Lui sarà al Lille la prossima stagione e lo sarà per molto tempo. Crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo di offerte. Lui è un costruttore. A lui piace inculcare cose ai giovani. Ha una squadra di scouting eccezionale. È in grado anche di assistere i giocatori che scopre”.