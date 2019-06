L’Equipe crede in Kluivert: è tra i migliori 50 Under 21 del mondo

Non è stata una stagione esaltante per Justin Kluivert. Il primo anno dell’olandese con la maglia giallorossa ha un po’ deluso, dopo la partenza in casa del Torino che aveva fatto ben sperare. Il classe ’99 si è un po’ perso, anche se nel finale con Ranieri ha trovato più fiducia. Le qualità non si discutono e gli sono universalmente riconosciute, soprattutto grazie a quanto fatto già vedere con l’Ajax. Il prestigioso quotidiano francese L’Equipe, infatti, lo ha inserito nella lista dei 50 migliori Under 21 d’Europa: Kluivert si trova precisamente alla posizione numero 17, davanti a tanti nomi importanti. Con lui anche altri giocatori che militano nel campionato italiano come Lafont, Traoré e Tonali. Domani verrà svelata la top 10, in cui potrebbe essere presente anche un altro giallorosso come Nicolò Zaniolo.