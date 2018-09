Lazio, tegola per Radu. Lesione al flessore, stop di 20 giorni: out per il derby

Tegola in casa Lazio: dopo la gara contro l’Empoli, Stefan Radu è stato costretto a correre in infermeria per un infortunio. Al ‘Castellani’, il terzino sinistro biancoceleste avrebbe accusato una lesione al flessore della coscia sinistra. Come riporta l’edizione odierna di ‘Repubblica‘, Radu dovrebbe rimanere ai box per circa 20 giorni per recuperare dall’infortunio muscolare: nel derby contro la Roma del prossimo 29 settembre difficilmente sarà a disposizione di Simone Inzaghi.