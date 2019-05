Lamela: “Strano pensare alla Roma senza De Rossi. Lui e Totti punti di riferimento”

“È strano pensare alla Roma senza De Rossi“, parola di Erik Lamela. L’ex attaccante della Roma, oggi al Tottenham, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell’ultima gara di De Rossi con la maglia giallorossa: “Daniele ha giocato tantissimi anni con la stessa squadra, rappresentandola come ha fatto Totti prima di lui. Sono un po’ triste perché so quanto ama la Roma, però sono sicuro che lui sarà felice nella vita. È un grande uomo. Il primo ricordo di lui? Quando sono arrivato era uno dei punti di riferimento, insieme a Totti, due grandi uomini”.