La Roma ricorda la notte di Champions con il Barça: “Quelle emozioni non le dimenticheremo mai”

Un anno fa la clamorosa e storica rimonta nella notte di Champions da parte della Roma contro il Barcellona e la conseguente qualificazione in semifinale dopo anni. Un risultato che resterà nei cuori e nelle menti di tutti i tifosi e di tutti i giocatori, per sempre. Ad un anno da di distanza da quella fantastica serata, la Roma ha voluto ricordare l’impresa di Manolas & co. con una didascalia che recita: “È passato un anno, ma le emozioni di quella notte non le dimenticheremo mai” e un video sul proprio profilo Twitter.