La Roma ricomincia da capo: inizio di stagione da incubo come nel primo anno americano

Ci sono dati e dati. C’è quello atletico, sul quale insiste Di Francesco, che indica una Roma in forma e pronta fisicamente. Poi c’è il dato statistico che riguarda la classifica e che recita cinque punti in quattro partite: un avvio di stagione scoraggiante per una squadra che negli ultimi anni è sempre partita con l’acceleratore. La Roma ha una media di 1,25 punti a partita, tra le big solamente l’Inter ha fatto peggio con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Per ritrovare un avvio non esaltante come questo bisogna tornare indietro di otto stagioni, al campionato 2011-2012. La Roma comincia questa Serie A con lo stesso passo della prima squadra americana. Luis Enrique aveva totalizzato cinque punti perdendo con il Cagliari in casa alla prima, poi pareggiando con Inter e Siena e infine trovando la vittoria casalinga per 3 a 1 sull’Atalanta. I report statistici delle due squadre indicano esattamente i problemi dell’attuale Roma: sette gol segnati in questa stagione, quattro in più rispetto al primo anno a stelle e strisce. Difesa più solida invece quella dell’attuale allenatore della nazionale spagnola con tre reti subite contro le sette di Di Francesco.

Quella Roma chiuse il campionato al settimo posto, fuori dalle coppe e con un allenatore dimissionario. Questa Roma, con ben altre qualità rispetto a Hainze e compagni, dovrà cercare la scossa immediata per non ricadere negli stessi errori. Di Francesco avrà l’opportunità di guadagnare subito tre punti in più rispetto alla squadra di Luis Enrique (che perse nella giornata successiva il derby per 2 a 1) andando a giocare al Dall’Ara contro il Bologna. Tre punti per risalire la classifica e per scongiurare l’incubo della prima stagione americana.

LE PRIME 4 PARTITE DAL 2011

2018-2019: 5 punti

2017-2018: 9 punti

2016-2017: 7 punti

2015-2016: 8 punti

2014-2015: 12 punti

2013-2014: 12 punti

2012-2013: 7 punti

2011-2012: 5 punti