La Roma chiede aiuto ai tifosi per la Champions. Oltre 40mila biglietti venduti contro il Porto

La Roma prepara la sfida al Chievo Verona, in programma venerdì sera, con un occhio alla Champions. Per adesso, sono oltre 40mila i biglietti venduti per l’andata contro il Porto del 12 febbraio. Come riportato su gazzetta.it, la corsa al botteghino non c’è stata, nonostante i prezzi non altissimi, e la sensazione è che non ci sarà anche in caso di risultato positivo contro il Chievo. Di certo, nei prossimi giorni sia Di Francesco sia i giocatori proveranno a chiedere, in via più o meno ufficiale, un aiuto ai tifosi nella delicata sfida di Champions. Perché nonostante ieri la Roma sia cresciuta nella ripresa, a curva semivuota, l’assenza del cuore della Sud ha pesato. E anche tanto.