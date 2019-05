Kluivert: “E’ una partita speciale, De Rossi è un fratello. Speriamo sia una festa”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Parma, Justin Kluivert ha parlato per dire la sua sul match e sull’addio di De Rossi. Le sue parole:

KLUIVERT A ROMA TV

Un’ultima partita di stagione con un’emozione particolare: sarà l’ultima di Daniele De Rossi.

Una partita speciale, difficile. Daniele è stato qui tantissimi anni. Speriamo sia una festa, un’ulteriore occasione in cui i tifosi potranno dimostrargli il suo amore. Noi faremo il nostro meglio per cercare di vincere questa partita.

La Roma ha ancora possibilità per qualificarsi in Europa League, ma anche per la Champions.

Sarà una sfida molto importante. Dobbiamo concentrarci, segnare tanti gol, cercare di vincere, poi vedremo gli altri cosa faranno, e infine regalare quest’ultima gioia a Daniele.

KLUIVERT A SKY SPORT

“Ho un ottimo rapporto con Daniele. Ho imparato veramente tanto da lui, quando sono arrivato ho trovato in lui un fratello maggiore, una figura paterna. Mi ha spiegato come vanno le cose, è lui il boss, il capo”