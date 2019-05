L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro la Roma. Dopo svariate e ripetitive domande sul futuro, il tecnico ha rilasciato anche una dichiarazione riguardo l’appuntamento dell’Olimpico: “Contro i giallorossi sarà una bella partita. Ci saranno 50.000 persone. Abbiamo recuperato qualche infortunato come Alex Sandro, Dybala, Emre Can e Bentancur. Dovremo giocarla al meglio”.