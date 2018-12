Juve-Roma: biglietti ospiti a 65 euro, protesta dei romanisti: “Disertiamo” – FOTO

Giornata di protesta oggi all’Olimpico. I tifosi della Roma, dopo aver tappezzato la città di messaggi contro Pallotta, sono pronti a stare in silenzio nei primi 10 minuti del match con il Genoa. Fuori dall’Olimpico c’è spazio anche per un’altra contestazione, quella contro il caro biglietti. Il settore ospiti per Juve-Roma costerà 65 euro, un prezzo che non è andato giù ai tifosi, che hanno voluto farsi sentire con uno striscione: “A Torino disertiamo per il caro biglietti, 65 euro: siate maledetti!” il messaggio.