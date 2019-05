Italia Femminile, tre giallorosse al Mondiale: convocate Bartoli, Serturini e Pipitone

Grande soddisfazione per il movimento femminile della Roma. Sono arrivate in queste ore le convocazioni della CT Milena Bertolini in vista del prossimo campionato del mondo che l’Italia disputerà nelle prossime settimane in Francia. Saranno tre infatti le giallorosse che prenderanno parte alla spedizione iridata: Elisa Bartoli, Annamaria Serturini e Rosalia Pipitone. Di seguito l’elenco completo delle convocate:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).