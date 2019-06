Ufficiale, la Roma si ritira dall’International Champions Cup. Fienga: “Torneremo presto”

La notizia era nell’aria da tempo, da oggi è diventata ufficiale: la Roma non parteciperà alla prossima edizione dell’International Champions Cup a causa dei preliminari di Europa League che dovrà affrontare già dal 25 luglio. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club:

“L’AS Roma comunica con rammarico l’impossibilità di prendere parte alla prossima International Champions Cup, a causa dell’imprevisto coinvolgimento della squadra nei turni preliminari della UEFA Europa League.

I giallorossi avrebbero dovuto giocare tre partite negli Stati Uniti quest’estate, l’ultima delle quali contro il Benfica, a New York, il 24 luglio.

Considerando gli impegni della prima squadra nel secondo turno preliminare della UEFA Europa League, in programma il 25 luglio, il Club si è visto costretto a cambiare la programmazione del precampionato.

Molti giocatori rientreranno quindi a Trigoria a fine giugno, al fine preparare al meglio l’inizio della competizione europea.

“Siamo stati felici di ricevere ancora una volta l’invito della ICC a partecipare al torneo e non vedevamo l’ora di prenderne parte“, ha dichiarato Guido Fienga, CEO del Club. “Abbiamo esaminato tutte le opzioni possibili al fine di evitare il ritiro dalla competizione, ma alla fine abbiamo preso questa decisione alla luce degli impegni della prossima stagione. Mi scuso con tutti i fan che speravano di venire a vederci quest’estate. Condividiamo la vostra delusione, ma voglio assicurarvi che torneremo presto. Vorrei anche cogliere l’occasione per scusarmi con la ICC per il ritiro e augurare loro un torneo di successo anche in nostra assenza”.

I giallorossi avrebbero dovuto affrontare anche il Chivas Guadalajara a Chicago il 16 luglio e l’Arsenal a Charlotte il 20 luglio, in quella che sarebbe stata la quinta partecipazione del Club nella competizione a partire dal 2014.

I fan che hanno acquistato i biglietti per una delle partite in cui era previsto il coinvolgimento della Roma, avranno la facoltà di assistere comunque alla sfida, in cui i giallorossi saranno sostituiti dalla Fiorentina o potranno chiedere un rimborso.

Maggiori informazioni sul processo di rimborso saranno comunicate a breve”.