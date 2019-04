Inter, squadra in ritiro alla vigilia della sfida con la Roma

Ventiquattro ore al fischio d’inizio tra Inter e Roma, gara in programma domani a San Siro alle 20.30. In palio la Champions League e per questo Spalletti non vuole distrazioni. La squadra nerazzurra, infatti, non resterà nel proprio centro sportivo alla vigilia del match con i giallorossi . Come riferisce Sky Sport, Icardi e compagni sono in ritiro, ma in un hotel nelle immediate vicinanze di San Siro. Un esperimento già ripetuto altre volte nel corso della stagione da Spalletti, anche recentemente prima delle sfide con Milan e Lazio.