Inter, Spalletti replica a Totti: “Leggerò il libro, poi casomai farò due discorsi”

“Spalletti ha spinto per farmi per smettere” parola di Francesco Totti nell’intervista uscita oggi su il “Venerdì” de La Repubblica. Non poteva mancare allora la risposta del tecnico nerazzurro durante la conferenza stampa ad Appiano Gentile alla vigilia del match con la Sampdoria. Queste le parole del tecnico ex Roma: “Leggerò il libro quando uscirà e poi casomai farò due discorsi. Adesso non rispondo a nessuno, ho una partita davanti che è più importante di qualsiasi cosa“.