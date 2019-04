Inter-Roma, le probabili formazioni: ok El Shaarawy, Zaniolo alle spalle di Dzeko – LIVE

MILANO – Nell’uovo di Pasqua la Roma cerca la grande vittoria. I giallorossi sono a San Siro per sfidare il nemico Spalletti e la sua Inter nella giornata che precede le festività: sul piatto c’è una bella fetta della prossima Champions League. I nerazzurri con un successo la blinderebbero, Ranieri invece comincerebbe a veder materializzarsi il miracolo quarto posto. Per farlo il tecnico sceglie il 4-2-3-1: davanti a Mirante, ormai promosso a titolare inamovibile dopo le insicurezze di Olsen, torna Florenzi, che ormai ha pienamente recuperato dalla lesione muscolare al polpaccio. Al suo fianco confermata la coppia Manolas-Fazio, con Kolarov a sinistra. In mediana c’è Cristante, mentre anche senza De Rossi resta fuori Nzonzi: arretra infatti Lorenzo Pellegrini. Sulla trequarti c’è Zaniolo, ai suoi lati il ristabilito Stephan El Shaarawy e la novità Cengiz Under: il turco torna titolare per la prima volta dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori dalla partita contro il Torino a gennaio. Davanti l’unica punta è Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Miranda, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Icardi, Keita, Candreva.

All.: Luciano Spalletti.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Coric, Pastore, Nzonzi, Riccardi, Perotti, Schick, Kluivert.

All.: Claudio Ranieri

Arbitro: Guida

Assistenti: Meli – Valeriani

Quarto Uomo: Manganiello

Var: Calvarese

AVar: Vivenzi