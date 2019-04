Inter-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv

“Vincere ci darebbe una spinta incredibile” lo ha detto ieri Ranieri in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro l’Inter. Appuntamento alle 20.30 a San Siro contro la squadra dell’ex, Luciano Spalletti. Partita che ha il sapore della Champions League con i giallorossi rientranti in corsa dopo le due vittorie consecutive con Sampdoria e Udinese, entrambe per 1-0. Dzeko e compagni non vogliono fermarsi, non adesso che l’Europa che conta dista solo un punto.

PROBABILE FORMAZIONE

Senza Daniele De Rossi, Ranieri è costretto a studiare il nuovo centrocampo. Nzonzi il favorito per prendere il posto del capitano al fianco di Cristante. Florenzi torna dal primo minuto come terzino, mentre Marcano lascia il posto a Kolarov. Qualche dubbio in più sulla trequarti con El Shaarawy recuperato, ma probabilmente il numero 92 giallorosso partirà dalla panchina.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

DOVE VEDERE INTER-ROMA

Inter-Roma verrà trasmessa su Sky Sport HD (canale 251 del satellite) in super HD e in 4K per i clienti Sky Q e anche su Sky Sport 1 HD(canale 372 del digitale terrestre). Fischio d’inizio fissato per sabato sera alle ore 20.30, studio pre-partita a partire dalle 20.00 sullo stesso canale. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia Trevisani-Adani.

Match naturalmente trasmesso anche in streaming su Sky Go e su Now Tv, servizio online creato da Sky che permette di guardare i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Inter-Roma non sarà trasmessa su DAZN.