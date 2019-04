Inter-Roma, i convocati di Ranieri: presente El Shaarawy

Sono arrivate le convocazioni di Claudio Ranieri in vista della sfida di domani sera al Meazza contro l‘Inter, incontro decisivo per le ambizioni Champions soprattutto dei giallorossi. Dopo i problemi al polpaccio dei giorni scorsi, El Shaarawy è tornato oggi a lavorare in gruppo e sarà a disposizione per la trasferta milanese, pronto a far male e a incidere in quello che per anni è stato il suo stadio, ma con la maglia rossonera del Milan. Assenze preannunciate quelle di Santon, Karsdorp e del capitano Daniele De Rossi. Ecco l’elenco completo:

Olsen

Fuzato

Mirante

Juan Jesus

Kolarov

Marcano

Fazio

Florenzi

Manolas

Cristante

Pellegrini

Coric

Zaniolo

Pastore

Nzonzi

Riccardi

Perotti

Dzeko

Schick

Cengiz Under

Kluivert

El Shaarawy