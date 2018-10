Radja Nainggolan torna a parlare del suo passaggio dalla Roma all‘Inter. Il centrocampista belga, come riporta “Tuttosport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine della gara di Champions contro il Psv. “Per me è stato difficile lasciare Roma, ma le cose nel calcio non sempre dipendono dai giocatori”, ha dichiarato il ‘Ninja’ facendo riferimento all’operazione tra Monchi e Ausilio dello scorso 26 giugno.