Inter, Nainggolan allontana l’addio: “Qui sono sereno, penso solo ai nerazzurri”

Nella girandola di voci che si rincorrono durante il periodo di calciomercato ce ne sono anche diverse che hanno del clamoroso. Una di queste è senza dubbio quella che voleva un ritorno di Radja Nainggolan alla Roma: il belga non perde occasione per ricordare e dimostrare il suo attaccamento alla capitale (dove si trova in questi giorni) e ai colori giallorossi. Il Ninja, però, resterà all’Inter: “Sono sereno a Milano, ho un contratto e non penso ad altro se non a questo club“. A parlare è stato lo stesso Nainggolan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.