Instagram, Conte domani ospite a EPCC e arriva il “like” di Florenzi – FOTO

Antonio Conte, ex tecnico di Juventus e Chelsea, è uno dei profili accostati alla Roma per il dopo Ranieri e chissà che domani non possa svelare qualcosa del suo futuro. L’allenatore sarà infatti ospite della trasmissione Sky “E poi c’è Cattelan”. Ad annunciarlo sui social è lo stesso conduttore. “Domani faremo il ‘Team Advisor’” ammette su Instagram il presentatore. Post che ha attirato l’attenzione dei più curiosi e tra questi anche quella di Alessandro Florenzi, che Conte lo conosce bene dai tempi della Nazionale.