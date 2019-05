Il ct Mancini onora De Rossi: “I campioni si misurano da come escono di scena” – FOTO

“È anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e De Rossi è un grande campione“. Roberto Mancini sceglie il suo profilo Twitter per celebrare Daniele De Rossi, che questa sera giocherà la sua ultima partita con la maglia che ha amato dal principio, quella della Roma. Il capitano giallorosso resterà nella storia del calcio italiano, rispettato anche da tutte le altre tifoserie. Il ct dell’Italia cerca di vestire i panni di Daniele: “So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addosso come una seconda pelle. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!”