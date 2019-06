Icardi-Roma, è l’Inter ad averlo offerto. Il club giallorosso smentisce la trattativa

Icardi-Roma, affare impossibile. Da Trigoria fanno sapere che non esiste trattativa, ma che è stata l’Inter – per cercare una conveniente asta – a far filtrare la notizia. Circa dieci giorni fa il club nerazzurro, al tavolo con i giallorossi per definire il trasferimento di Dzeko, ha provato a inserire nella trattativa Icardi, riporta gazzetta.it. La Roma ci ha riflettuto, ma ha capito che i margini sarebbero stati molto risicati. La Roma quest’estate non avrà i milioni della Champions e l’Inter valuta Icardi 80 milioni. Inoltre l’argentino guadagna 7 milioni netti e i giallorossi stanno invece cercando di tagliare il monte ingaggi.