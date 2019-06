I giorni difficili di Petrachi: Cairo non lo libera, i tempi si allungano

Sono ore difficili per Gianluca Petrachi. Da d.s. in pectore lavora sottotraccia per la Roma, ma continua ad avere un contratto fino al 2020 con il Torino. Il presidente granata Urbano Cairo non ha la minima intenzione di accettare le sue dimissioni, presentate ormai più di due settimane fa. E dopo il video che ha immortalato Petrachi di rientro da Madrid con il CEO giallorosso Fienga, la situazione ha preso una strada che rischia di portare a un vicolo cieco.

Petrachi nel frattempo passa i suoi giorni in un albergo di Roma, lontano da occhi indiscreti. Qui cerca di portare avanti il lavoro con la Roma, ma non è facile. È confuso, turbato e la situazione di totale incertezza è un freno. Il club giallorosso non può intercedere e secondo quanto filtra da Torino, Cairo sarebbe pronto a passare alle vie legali. A questo punto non sono esclusi colpi di scena. La matassa non sembra destinata a sbloccarsi in tempi brevi.