Gli auguri dell’Uefa a Totti, Zingaretti: “Buon compleanno al simbolo di Roma” – FOTO – VIDEO

Francesco Totti compie 42 anni e gli auguri arrivano da ogni parte del mondo. Non potevano mancare quelli dell’Uefa con un video emozionale sul proprio profilo Twitter. “Happy birthday, Francesco Totti! Partite: 786 Goal: 307 Stagioni: 25″ scrive sui social l’organo del calcio europeo ricordando i numeri da record dell’ex capitano giallorosso.

Non solo l’Uefa, però, anche Paredes ha postato una foto sui social con la scritta: “Tanti auguri”. Seguito dall’ex compagno di Nazionale, Andrea Pirlo: “Buon compleanno Francè”.

Auguri anche dal mondo della politica e da Nicola Zingaretti. “Buon compleanno a Francesco Totti, simbolo di Roma in tutto il mondo, campione in campo e fuori. Gli anni passano per tutti ma a noi resterà per sempre l’esempio di un grande Capitano” scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio.

Laconico l’ex giallorosso, Alisson: “Auguri Capitano”.