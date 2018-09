Giudice Sportivo, multe alla Roma, a De Rossi e a Florenzi per la fascia da capitano non regolamentare

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra.

AMMENDA DI € 1.000,00

DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non

regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A

FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non

regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.

SECONDA SANZIONE

DE ROSSI Daniele