Giudice sportivo, Kolarov squalificato: salta l’Udinese. Schick entra in diffida

Al termine della 31esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative all’ultimo turno di campionato. Niente multe per la Roma, che però dovrà fare a meno di Aleksandar Kolarov nella prossima gara contro l’Udinese: quinto giallo della stagione per il terzino serbo, per lui scatta la squalifica. Quarta ammonizione per Patrik Schick: l’attaccante giallorosso entra in diffida, al prossimo cartellino giallo dovrà saltare un turno.

In casa Udinese mister Tudor dovrà fare a meno di Marvin Zeegelaar: il terzino olandese ha rimediato un’espulsione per doppio giallo nell’ultima gara contro l’Empoli.