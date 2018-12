Giudice Sportivo, Barella squalificato per la Roma. Spalletti ammonito con diffida

Dopo il Monday Night che ha visto la vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta, il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 dicembre 2018 ha reso note le sanzioni relative alla 14esima giornata. Una giornata di squalifica per Nicolò Barella: il centrocampista del Cagliari è stato espulso per doppia ammonizione nel match contro il Frosinone e quindi salterà la sfida con la Roma di sabato. Nessuna multa, invece, ai giallorossi in seguito alla violazione dei propri tifosi, che hanno introdotto e utilizzato all’interno dello stadio materiale pirotecnico. Stesso trattamento per Atalanta, Fiorentina, Frosinone e Juventus. Per Luciano Spalletti arriva un’ammonizione con diffida in seguito all’espulsione dell’Olimpico. Il toscano sarà dunque regolarmente in panchina nel big match con la Juve. Infine prima sanzione per Kolarov.