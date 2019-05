Giampaolo: “Parlerò del mio futuro quando sarà il momento”

Dopo il ‘no’ di Conte è partito a cascata l’effetto domino sulle sorti della prossima panchina della Roma. Nell’ambiente romanista uno dei nomi principali continua a essere quello di Marco Giampaolo. Il tecnico blucerchiato rimane però focalizzato sulle ultime sfide di campionato, come ammesso nella conferenza stampa alla vigilia di Samp-Empoli

“Del futuro parleremo quando sarà il momento. Abbiamo detto fra due settimane, fra Chievo e Juventus ci incontreremo e parleremo. Non ho detto che non ci sono stati incontri. Ho detto che dovrò parlare col presidente e ci confronteremo. Io credo che tutti devono avere sempre motivazioni per fare uno step in più per migliorarsi. L’ordinario ci appiattisce e questo non mi piace. Avremo modo di parlare e di decidere con grande serenità. Con la società non ho nessun problema e non rimprovero nulla. Alzo l’asticella con me stesso, i tifosi la alzano perché sono esigenti. Vediamo, ci confronteremo con grande serenità. Nessuno alzerà i toni“.