Gene Gnocchi: “Totti? A Roma non si riescono a fare le cose in maniera normale”

Gene Gnocchi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente dal Vip Master di tennis in corso di svolgimento a Milano Marittima. Ha potuto affrontare la questione riguardante Francesco Totti, prossimo a lasciare probabilmente la dirigenza della Roma lunedì.

Come vede il momento della Roma e la situazione che vede il probabile addio di Francesco Totti alla società? “Dispiace perché uno come Totti, con le sue qualità, sarebbe assolutamente necessario. Evidentemente a Roma si fa fatica a fare le cose in maniera normale. Un monumento come Totti deve trovar posto e anche con un ruolo importante, la sua esperienza non può andare persa così. Mi dispiace molto per lui perché lo stimo tantissimo“.