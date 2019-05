Gasperini tiene la Roma sospesa: il piano B è Mihajlovic

La Serie A è appena terminata ma si pensa già alla prossima stagione. Dopo la decisione di interrompere il rapporto con Claudio Ranieri la Roma sta valutando varie opzioni per la panchina. Il nome più caldo è quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea reduce da una stagione storica con la sua Atalanta (terzo posto e qualificazione per la prossima Champions League) ha però tante offerte che rendono quantomeno complicato il suo ingaggio. Trattativa che potrebbe facilitarsi nel caso di un arrivo a Bergamo di Eusebio Di Francesco.

Come scrive La Repubblica, la dirigenza giallorossa ha comunque un’alternativa al suo primo obiettivo: si chiama Sinisa Mihajlovic. Anche l’allenatore ex Milan ha fatto bene con il Bologna, garantendo agli emiliani una salvezza tranquilla con un finale di stagione impressionante. Sarebbe quantomeno curioso vedere uno come lui che ha lasciato bei ricordi da giocatore nei tifosi laziali sedere in futuro sulla panchina opposta della capitale.