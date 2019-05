Gasperini-Percassi, incontro in corso: la Roma attende novità entro domani

Gian Piero Gasperini è sempre il nome in pole per la panchina della Roma della prossima stagione. In queste ore il tecnico dell’Atalanta sta incontrando il presidente Percassi per capire se ci sono i margini per andare o meno avanti a Bergamo, dove lui stesso ha richiesto un salto di qualità in vista del prossimo anno. Secondo quanto riporta TMW, la Roma resta sullo sfondo con la sua offerta triennale da tre milioni di euro netti a stagione. L’attesa, però, non durerà molto a lungo: il club giallorosso aspetterà novità entro domani, altrimenti virerà su altri allenatori.