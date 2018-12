Gandini: “Il sentimento verso la squadra è la cosa più bella che ho vissuto a Roma”

Allontanarsi da Roma non è facile per nessuno. Alisson continua a mandare affetti alla sua vecchia squadra e città, di Nainggolan non c’è bisogno di aggiungere nulla. Ma lo stesso discorso può farsi per i dirigenti: “Il sentimento verso la squadra è la cosa più bella che ho vissuto”, ha scritto l’ex amministratore delegato Umberto Gandini su Twitter commentando un articolo uscito sul Corriere della Sera.

E non è la prima volta. Qualche settimana fa aveva scritto: “Questo cielo mi mancherà”, postando una foto del cielo azzurro della capitale. Nostalgia canaglia.