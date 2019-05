Futuro De Rossi, crolla la quota del Boca. USA sempre in pole

Il futuro di Daniele De Rossi è ancora tutto da scrivere. Tra le opzioni in ballo c’è anche il Boca Juniors, con Burdisso – ds degli Xeneizes ed ex compagno di squadra del numero 16 – pronto a lavorare alla trattativa. Secondo quanto riporta Agipronews, alla notizia gli analisti Snai hanno letteralmente dimezzato la quota. All’apertura delle scommesse – in concomitanza con l’annuncio del calciatore – l’idea aveva una quota di 7,50, oggi è crollata a 3,00. L’unica alternativa che potrebbe allontanare il centrocampista dai gialloblù è il campionato degli USA: la MLS è un’opzione da 1,75.