Funerale Maria Sensi, Ferrero infuriato: “Deluso dai romanisti, dovevano esserci per rispetto a Franco” – VIDEO

Alle 11 Roma ha dato l’ultimo saluto a Maria Nanni, moglie dello storico presidente Franco Sensi. Alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, si sono visti molti volti noti del mondo romanista. Tra questi anche il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, che si è sfogato davanti ai microfoni per la scarsa presenza dei tifosi giallorossi: “Sono molto deluso con i romanisti, c’è una piazza vuota, dovevano esserci per rispetto di Franco Sensi che gli ha portato uno scudetto. Facciamo sempre i tifosi per caso, Maria era la Roma, se ne vanno sempre i buoni” le parole del presidente.